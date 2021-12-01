Дирижер Жилин на церемонии прощания почтил память Градского трогательной речью

Москва, 1 декабря. Дирижер Сергей Жилин поделился воспоминаниями о покойном композиторе Александре Градском и рассказал, каким он запомнит наставника телепроекта «Гoлoc».

Церемония прощания с Александром Градским завершилась в театре «Градский холл» в Москве. Среди гостей присутствовал Сергей Жилин. Дирижер выступил с траурной речью, где признался, что все еще не смирился со смертью композитора. Он также рассказал со сцены театра об особенном отношении Градского к музыке и творчеству.

«Он был человеком, влюбленным в музыку. Все, что он делал, делал ради искусства. Ради музыки он вел своих ребят, свои команды пять сезонов [телепроекта «Гoлoc». — Прим. ФАН], ради музыки он создал этот театр и развил его до такого уровня», — поделился дирижер в трогательной речи.

Жилин также отметил, что виделся с Градским всего две недели назад. Тогда дирижеру показалось, что состояние композитора идет на поправку — тот лучше разговаривал, ему легче давались дела на съемках.

Музыкант сергей Мазаев также почтил память композитора. Артист признался, что смерть градского стала для него похожа на разрушение фундамента.