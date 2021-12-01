Вашингтон, 1 декабря. Президент России Владимир Путин еще в 2003 году сделал пугающее пророчество о США и Ближнем Востоке в интервью New York Times, однако тогда его никто не послушал. Об этом заявил автор Foreign Policy Анатоль Ливен.

На публикацию обратила внимание «ПолитРоссия». По словам Ливена, Путин еще в 2003 году все знал заранее: и о вторжении американских войск в Ирак, и о дестабилизации обстановки во всем регионе. Западная пропаганда рисует образ России как ревизионисткой державы, стремящейся пошатнуть весь миропорядок, однако именно США на Ближнем Востоке играют роль глобального смутьяна, негодует британский политолог.

«На Ближнем Востоке в образе поведения России есть что-то очень странное. В этом регионе за последние 20 лет именно США фактически нарушили существующий статус-кво, и российское противодействие американской политике по ключевым вопросам оказалось объективно правильным с точки зрения не только РФ и региона, но даже Запада», — отметил Анатоль Ливен.

wikipedia.org / U.S. Air Force Tech. Sgt. Jeremy T. Lock

В комментарии New York Times в 2003 году российский лидер детально точно предсказал все, что произойдет после вторжения в Ирак: увеличение количества конфликтов, развитие экстремистских движений и новые масштабные войны. Скандальное пророчество Путина довело до истерики британского политолога. Он признал полную правоту слов президента России и отметил, что мир был бы намного спокойнее, если бы более 18 лет назад Вашингтон послушал совет Москвы.

«Учитывая то, что произошло в Ираке, может ли кто-нибудь сказать, что Путин был не прав, выступая против вторжения туда? Не стало бы сегодня самим Соединенным Штатам намного лучше, если бы в 2002-2003 годы они приняли совет России?» — задается вопросами автор Foreign Policy.

Многие мировые СМИ указывают на прозорливость президента России Владимира Путина и выражают надежду на возобновление конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном. Например, авторы The New York Times отмечают позитивные сигналы в высказываниях российского лидера в адрес президента США Джо Байдена.