Песков назвал опасным авантюризмом стягивание Киевом военных к зоне конфликта в Донбассе

Москва, 1 декабря. Киев перебрасывает военных к линии соприкосновения в Донбассе, что очень опасно и вызывает беспокойство в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия не может принять какие-либо меры по деэскалации ситуации. Он отметил, что в Кремле видели сообщения о стягивании свыше 120 тысяч киевских военных в Донбасс.

«Именно это вызывает наши опасения о том, что в Киеве могут возобладать настроения в пользу силового решения в Донбассе. Это очень опасный авантюризм», — отметил Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев стягивает в Донбасс порядка 125 тысяч военнослужащих. Такое количество является половиной всего личного состава армии Украины, уточнила она.