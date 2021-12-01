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Песков назвал опасным авантюризмом стягивание Киевом военных к зоне конфликта в Донбассе

Армия
Песков назвал опасным авантюризмом стягивание Киевом военных к зоне конфликта в Донбассе
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 1 декабря. Киев перебрасывает военных к линии соприкосновения в Донбассе, что очень опасно и вызывает беспокойство в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия не может принять какие-либо меры по деэскалации ситуации. Он отметил, что в Кремле видели сообщения о стягивании свыше 120 тысяч киевских военных в Донбасс.

«Именно это вызывает наши опасения о том, что в Киеве могут возобладать настроения в пользу силового решения в Донбассе. Это очень опасный авантюризм», — отметил Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев стягивает в Донбасс порядка 125 тысяч военнослужащих. Такое количество является половиной всего личного состава армии Украины, уточнила она.

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Все новости / Армия / Песков назвал опасным авантюризмом стягивание Киевом военных к зоне конфликта в Донбассе
украина донбасс песков кремль
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