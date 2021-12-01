Путин назвал конструктивное взаимодействие главным постулатом внешней политики РФ

Москва, 1 декабря. Главным постулатом внешней политики Российской Федерации является конструктивное взаимодействие на равноправных принципах, рассказал глава государства Владимир Путин.

Соответствующим заявлением российский президент поделился во время церемонии вручения послами верительных грамот. Помимо этого, Путин отметил, что российская сторона заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества.

«Это остается главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, вы доведете данный сигнал до руководства своих государств», — подчеркнул президент России.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин собирается 4 декабря обратиться к участникам съезда партии «Единая Россия». Однако представитель Кремля не уточнил, будет ли присутствие российского лидера личным.