Песков сообщил о лимите в 500 человек на пресс-конференции Путина

Москва, 1 декабря. Кремль установил лимит на количество журналистов, которые смогут посетить ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, лимит в 500 человек связан с антикоронавирусными ограничениями.

«Количество мест будет ограничено, к сожалению, пятьюстами. Обычно у нас бывает свыше тысячи», — пояснил он в беседе с представителями СМИ.

Как отметил Песков, из-за коронавируса Кремль отказался от свободной аккредитации на мероприятие и будет самостоятельно выходить на журналистов.

Ранее Песков сообщил, что пресс-конференция президента Владимира Путина, которая проходит каждый год, состоится 23 декабря. Мероприятие проведут в очном формате.