Песков: конфликт в Донбассе можно остановить лишь путем переговоров украинцев с украинцами

Москва, 1 декабря. Конфликт в Донбассе является внутриукраинским и может быть решен только с помощью переговоров между самими украинцами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле знают о попытках выставить Россию стороной конфликта, что не соответствуют действительности. Таким образом представитель главы государства прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что войну невозможно остановить без прямых переговоров с Россией.

«Остановить войну в Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцами. Это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014-го года», — подчеркнул Песков.

Ранее Песков сообщил, что ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 23 декабря. Отмечается, что глава государства проведет беседу с журналистами в очном формате, передает «Царьград».