Сенаторы одобрили закон о бюджете РФ на 2022 год

Москва, 1 декабря. Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей. Предполагается, что в 2023 и 2024 годах они будут на уровне 25,540 и 25,831 трлн рублей соответственно. Расходы на 2022 год запланированы в объеме 23,694 трлн рублей, а на 2023-2024 годы — 25,241 и 26,354 трлн. Таким образом, в следующие два года бюджет будет профицитным. На реализацию национальных проектов в 2022 году заложено 2,74 трлн рублей, в 2023-м — 2,88 трлн, а в 2024 — 2,98 трлн.

Бюджет сформирован исходя из прогноза роста ВВП в 2022 году на 3%, увеличения объема инвестиций на 5,9% и инфляции на 4%. Также прогнозируется увеличение нефтегазовых доходов в 2022 году с 6,8% до 7,2% ВВП. Однако в 2023 и 2024 годах ожидается их сокращение до 6,5% и 5,7%, что связано с прогнозируемым снижением цен на нефть марки Urals.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее отметил ориентированность нового закона о бюджете на регионы. Он заявил, что документ в полном объеме обеспечивает задачи в рамках нацпроектов и послания президента.