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Путин: Россия будет требовать от НАТО гарантии нерасширения на восток

Политика
Путин: Россия будет требовать от НАТО гарантии нерасширения на восток
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 1 декабря. Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва вместе с партнерами будет настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток.

По словам президента, России нужны правовые гарантии нерасширения Североатлантического альянса, потому что Запад не выполнил взятые на себя ранее обязательства. Путин подчеркнул, что российская сторона в диалоге с США и их союзниками будет настаивать на выработке конкретных договоренностей по этой теме.

«Всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на Восток, но все было сделано ровно наоборот. По сути законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы», — объяснил президент РФ.

Ранее Путин заявил, что разработка гиперзвукового оружия стала вынужденным ответом РФ на действия Запада, создающие угрозу для государства. Он напомнил, что инфраструктура НАТО сегодня подошла к границам страны.

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