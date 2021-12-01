Shell намерена возобновить свою деятельность в Ливии

Гаага, 1 декабря. Royal Dutch Shell рассматривает возможность возобновления своей деятельности в Ливии, сообщили источники в энергетической компании.

Предприятие прекратило работу в североафриканской стране в 2012 году на фоне напряженной ситуации с безопасностью. Согласно полученной информации, оно планирует провести разведочные операции на новых месторождениях в регионах Сирт и Гадамес, а также в одном из морских нефтяных бассейнов Ливии.

Кроме того, компания намерена возобновить и другие виды работ, в том числе реконструкцию и реабилитацию геологического блока в регионе Мурзук. Shell настроена реализовать экологически безопасный проект по производству энергии в районе месторождения Сирт в рамках осуществления плана компании по снижению разведки ископаемых видов топлива на 2% к 2030 году.

О своем желании вернуться в Ливию компания заявила еще в августе. Тогда ее представители совершили визит в Триполи, где встретились с председателем Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафой Саналлой.