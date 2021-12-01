Три самолета Минобороны РФ с эвакуируемыми вылетели из Афганистана в Россию

Москва, 1 декабря. Российские военно-транспортные самолеты Ил-76 с эвакуированными россиянами, гражданами стран ОДКБ и афганскими студентами вылетели из Кабула, сообщили в Минобороны РФ.

Три самолета 1 декабря направились в столицу Афганистана, чтобы доставить гуманитарную помощь и эвакуировать людей в Россию. На борту вылетевших из Кабула Ил-76 находятся 214 граждан.

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу организовал эвакуацию по поручению президента страны Владимира Путина. Она стала уже третьей по счету. Стоит отметить, что на борту Ил-76 присутствуют медики, также имеются запасы питания, воды и теплых одеял, передает «Царьград».

Ранее сообщилось, что Москва выразила готовность участвовать в экономических проектах Кабула на коммерческой основе. При этом главным интересом России остается политическая стабильность в Афганистане.