Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 15:09
15:08
Общество
Смертность в России за последний год стала рекордной со времен ВОВ
15:06
Весь мир
Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Саудовской Аравии
15:03
Общество
Автор бестселлера «Милые кости» извинилась перед отсидевшим 16 лет за ее «изнасилование»
15:01
Общество
Эфир: НАТО угрожает России войной – как ответит Москва на антироссийскую политику Запада
15:00
Происшествия
Правоохранители возбудили дело после смертельного ДТП с участием автобуса под Елабугой
15:00
Общество
Жительница Петербурга рассказала, как «устроены» зимние условия для беременных и молодых мам
14:59
Армия
Зеленский анонсировал строительство завода по производству военных дронов на Украине
14:57
Видео
Спасатели прыгали под лед на глазах школьников Иркутской области
14:57
Экономика
Материнский капитал намереваются распространить на отцов
14:51
Происшествия
Трактор снес забор и едва не переехал человека в Севастополе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Три самолета Минобороны РФ с эвакуируемыми вылетели из Афганистана в Россию

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 13:58
Армия
Три самолета Минобороны РФ с эвакуируемыми вылетели из Афганистана в Россию
mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации

Москва, 1 декабря. Российские военно-транспортные самолеты Ил-76 с эвакуированными россиянами, гражданами стран ОДКБ и афганскими студентами вылетели из Кабула, сообщили в Минобороны РФ.

Три самолета 1 декабря направились в столицу Афганистана, чтобы доставить гуманитарную помощь и эвакуировать людей в Россию. На борту вылетевших из Кабула Ил-76 находятся 214 граждан.

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу организовал эвакуацию по поручению президента страны Владимира Путина. Она стала уже третьей по счету. Стоит отметить, что на борту Ил-76 присутствуют медики, также имеются запасы питания, воды и теплых одеял, передает «Царьград».

Ранее сообщилось, что Москва выразила готовность участвовать в экономических проектах Кабула на коммерческой основе. При этом главным интересом России остается политическая стабильность в Афганистане.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Три самолета Минобороны РФ с эвакуируемыми вылетели из Афганистана в Россию
афганистан минобороны рф эвакуация ил-76
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать