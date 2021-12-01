Спин-офф сериала «Бумажный дом» выйдет в 2023 году

Мадрид, 1 декабря. Стриминг-сервис Netflix запланировал сольный проект, посвященный герою сериала «Бумажный дом» Андресу де Фонойосу. Спин-офф получил название «Берлин».

Детали будущего спин-оффа хранятся в тайне. Однако известно, что релиз эпизодов запланирован на 2023 год. Оригинальный сериал «Бумажный дом» — испанский хит стриминг-сервиса Netflix, посвященный группе воров, использующих названия крупных городов в качестве тайных имен. В центре сюжета история Профессора, который нанял профессиональных мошенников, чтобы напечатать 2,4 млн евро в Королевском монетном дворе.

Спин-офф расскажет сольную историю героя по кличке Берлин — Андреса де Фонойоса. В сериале эту роль исполнил Педро Алонсо.

Netflix также готовится к премьере финальной части пятого сезона сериала «Бумажный дом». Релиз второй половины эпизодов состоится 3 декабря.