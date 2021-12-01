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Апелляционный суд Ливии вернул еще одного кандидата в президентскую гонку

Весь мир
Апелляционный суд Ливии вернул еще одного кандидата в президентскую гонку
pixabay.com  /  user:1966666

Триполи, 1 декабря. Апелляционный суд удовлетворил жалобу политика, исключенного Высшей национальной избирательной комиссией (ВИК) Ливии из списка кандидатов на президентский пост.

Изначально ведомство не допустило на плебисцит 25 претендентов. Адвокаты оспорили некоторые решения. Так, в предвыборную гонку вернулся академик и технократ Фатхи Бен Шатван, который занимал несколько государственных должностей на протяжении более 30 лет, публиковал научные статьи в области экономики и управления, а также основал партию «Национальный проект».

Проведение всеобщего голосования по определению президента Ливии запланировали на 24 декабря. По информации избиркома, бюллетени получили более 2,3 млн граждан.

Ранее Апелляционный суд города Триполи вернул трех политиков, исключенных ВИК. Среди них — инженер Мухаммад Халед аль-Гвейль, который посвятил госслужбе 26 лет и работал заместителем министра планирования, а также доктор философии Мухаммад аш-Шариф, возглавлявший минобразования с 1972 по 1980 год.

При этом ливийцы осудили избирком за недопуск сына экс-лидера страны Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама на президентские выборы. Адвокаты политика попытались опротестовать постановление, но судьи в городе Сабха так и не рассмотрели апелляцию.

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ливия
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