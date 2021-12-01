«ФАН повсюду»: как в Ливии готовятся к выборам президента

В Ливии 24 декабря должны состояться всеобщие выборы президента страны. К концу приема заявок от кандидатов — 22 ноября — документы в высшую национальную избирательную комиссию подали 98 человек.

В итоговый список попали далеко не все, среди исключенных из президентской гонки оказался второй сын экс-лидера страны Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам. Каддафи-младший опротестовал постановление избиркома, но на сегодняшний день слушания, на которых должна рассматриваться апелляция, так и не состоялись.

В чем уникальность предстоящих выборов, что может их сорвать и с чем связан недопуск до выборов Сейфа аль-Ислама Каддафи, обсуждаем со специальным корреспондентом ФАН Алексеем Буровым.

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В выпуске:

Какие факторы могут помешать проведению выборов в назначенный день?

Почему не допустили до выборов Сейфа аль-Ислама Каддафи?

Кто претендует на пост президента Ливии и каких кандидатов поддерживает Турция?

Во что может вылиться недопуск Сейфа аль-Ислама до выборов?

Что известно о втором сыне Муаммара Каддафи?

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