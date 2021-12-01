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Мэрия Белгорода передала в собственность области 11 квартир для врачей
Общество
Мэрия Белгорода передала в собственность области 11 квартир для врачей
pexels.com  /  RODNAE Productions

Белгород, 1 декабря. Депутаты Белгородского горсовета приняли решение о передаче на баланс Белгородской области квартир для медиков.

В ходе 42-й сессии горсовета руководитель жилищного управления администрации города Наталья Бодякова предложила передать 11 квартир из муниципальной собственности в собственность области, чтобы жилье получили медработники, сообщает «Бел.ru». Депутаты единогласно поддержали эту инициативу.

Ранее горадминистрация приобрела для медицинских работников первичного звена одну однокомнатную, семь двухкомнатных и три трехкомнатные квартиры. На их покупку из областного бюджета было выделено 167 миллионов рублей. По мнению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, теперь у медиков появится стимул идти работать в областные клиники.

Ранее ФАН сообщал, что в 2021 году более 60 нижегородских медиков получили квартиры. Жилье было выделено в рамках реализации областной жилищной программы «Улучшение жилищных условий специалистов».

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медики передача квартиры
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