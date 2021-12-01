Спасатели прыгали под лед на глазах школьников Иркутской области

Прогулка по льду в первые дни зимы зачастую оборачивается трагедией. Спасатели из Иркутской области решили на своем примере показать детям, как действовать, если товарищ попал под воду.

Школьники собрались на местном водохранилище, чтобы своими глазами увидеть последствия опасного развлечения. Спасатель в гидрокостюме вышел на тонкий лед и моментально оказался между льдин.

«С практической точки зрения — это наглядный пример, как делать не надо. Соответственно у ребенка складывается психоэмоциональный фон. Он запоминает, что этого делать действительно нельзя. Мы попросили, чтобы они довели до своих сверстников, что в период ледостава и вообще без взрослых на льду делать нечего», — объяснил задумку врио начальника центра ГИМС Андрей Карепов.

Спасатели показали школьникам, как нужно оказывать первую помощь утопающему. Специалист лег плашмя на лед и начал медленно приближаться к пострадавшему. Далее он применил специальный инструмент — надувной трап.

«Если человек провалился под лед, то нужно позвонить в службу спасения 112. И звать на помощь людей, если они рядом. Отбило у меня желание выходить на лед. Не знаешь, что может быть под ним, и насколько он толстый», — поделилась впечатлениями четвероклассница Вероника Филиппова.

По словам временно исполняющего обязанности начальника центра ГИМС Андрея Карепова, из-за погодных условий обстановка на льду в Иркутской области признана небезопасной.