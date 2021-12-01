Путин 4 декабря обратится к участникам съезда партии «Единая Россия»

Москва, 1 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен 4 декабря обратиться к участникам съезда партии «Единая Россия», рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Соответствующее заявление представитель Кремля сделал во время брифинга. Однако он не уточнил, будет ли присутствие российского лидера личным.

«Владимир Путин будет иметь возможность обратиться к участникам съезда», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос об участии президента в мероприятии.

Ранее пресс-секретарь главы РФ рассказал, что пресс-конференция лидера страны, которая проходит каждый год, состоится 23 декабря. Он добавил, что мероприятие пройдет в очном формате.