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Певец Сергей Мазаев сравнил смерть Александра Градского с разрушением фундамента

Общество
Певец Сергей Мазаев сравнил смерть Александра Градского с разрушением фундамента
Pr Scr instagram.com  /  sergeymazaev_official

Москва, 1 декабря. Певец Сергей Мазаев, присутствовавший на церемонии прощания с композитором Александром Градским, выступил с речью. Артис назвал мэтра основателем русского рока.

Неожиданная кончина Градского стала шоком для всех, в том числе для коллег. Друзья и музыканты тепло отзываются об именитом артисте, который ушел из жизни 28 ноября. Мазаев тоже высказался о Градском, сравнив его гибель с разрушенным фундаментом.

«Когда такие люди уходят — будто фундамент рушится. Хорошо, что сейчас «Градский холлом» будет руководить Алексей Рыбников. Они были близки по духу, всю жизнь рядом», — заявил Мазаев в разговоре с Teleprogramma.pro.

Незадолго до смерти Градский жаловался певцу Леониду Агутину на здоровье. Тогда коллега артиста обратил внимание, что исполнитель неважно выглядит и плохо ходит. Градский признался, что не хотел никого подставлять и добавил, что обязательно займется здоровьем сразу после съемки. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. 28 ноября Градского не стало. Ему было 72 года.

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прощание градский мазаев
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