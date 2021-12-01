Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 15:08
15:06
Весь мир
Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Саудовской Аравии
15:03
Общество
Автор бестселлера «Милые кости» извинилась перед отсидевшим 16 лет за ее «изнасилование»
15:01
Общество
Эфир: НАТО угрожает России войной – как ответит Москва на антироссийскую политику Запада
15:00
Происшествия
Правоохранители возбудили дело после смертельного ДТП с участием автобуса под Елабугой
15:00
Общество
Жительница Петербурга рассказала, как «устроены» зимние условия для беременных и молодых мам
14:59
Армия
Зеленский анонсировал строительство завода по производству военных дронов на Украине
14:57
Видео
Спасатели прыгали под лед на глазах школьников Иркутской области
14:57
Экономика
Материнский капитал намереваются распространить на отцов
14:51
Происшествия
Трактор снес забор и едва не переехал человека в Севастополе
14:50
Армия
Матвиенко назвала «грязной политикой» все утверждения о «нападении» России на Украину
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дмитрий Песков прокомментировал позицию Минска по транзиту газа в ЕС

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 13:54
Экономика
Дмитрий Песков прокомментировал позицию Минска по транзиту газа в ЕС
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 декабря. Российская Федерация понимает жесткие ответы президента Белоруссии Александра Лукашенко Европе о транспортировке газа. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем Москва рассчитывает, что это не приведет к срыву выполнения обязательств РФ перед Евросоюзом, подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что Белоруссия и ее президент подвергаются неоправданному давлению со стороны Запада, что не может не приводить к очень жесткой реакции.

«[Президент России Владимир] Путин выразил понимание, но с другой стороны он рассчитывает, что [это] не приведет к невыполнению обязательств перед получателями газа», — отметил Песков.

При этом он отказался оценивать вероятность осложнения российско-белорусских отношений в случае, если Лукашенко примет решение ограничить транзит газа. По его словам, в Кремле не хотели бы даже рассуждать о гипотетической ситуации прекращения Белоруссией транзита сырья в ЕС.

Природный газ может подешеветь в течение 2-3 лет. Об этом сообщил замглавы направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Дмитрий Песков прокомментировал позицию Минска по транзиту газа в ЕС
белоруссия песков европа транзит газа
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать