Дмитрий Песков прокомментировал позицию Минска по транзиту газа в ЕС

Москва, 1 декабря. Российская Федерация понимает жесткие ответы президента Белоруссии Александра Лукашенко Европе о транспортировке газа. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем Москва рассчитывает, что это не приведет к срыву выполнения обязательств РФ перед Евросоюзом, подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что Белоруссия и ее президент подвергаются неоправданному давлению со стороны Запада, что не может не приводить к очень жесткой реакции.

«[Президент России Владимир] Путин выразил понимание, но с другой стороны он рассчитывает, что [это] не приведет к невыполнению обязательств перед получателями газа», — отметил Песков.

При этом он отказался оценивать вероятность осложнения российско-белорусских отношений в случае, если Лукашенко примет решение ограничить транзит газа. По его словам, в Кремле не хотели бы даже рассуждать о гипотетической ситуации прекращения Белоруссией транзита сырья в ЕС.

Природный газ может подешеветь в течение 2-3 лет. Об этом сообщил замглавы направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.