Нападающий «Спартака» Соболев назвал полным бредом слухи о «сливе» Руя Витории

Москва, 1 декабря. Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев назвал бредом появившиеся в прессе слухи о том, что он якобы «сливает» главного тренера московского клуба Руя Виторию.

Форвард красно-белых отметил, что команда доверяет португальскому специалисту и выполняет тренерские установки.

«Он [Витория] главный тренер — как мы можем ему не верить? У каждого тренера есть свои особенности. Мы стараемся выполнять все установки Витории, верим в его идеи. Тренировки у него интересные. Кстати, до меня доходили слухи якобы Соболев сливает тренера. Я вас умоляю — как это можно сделать? Бежишь один в один и специально бьешь мимо? Опять же, это пишут люди, которые хотят похайпиться на неудачах «Спартака». Это полный бред», — передает слова футболиста «РГ».

В середине ноября сообщалось, что руководство «Спартака» начнет переговоры с агентом португальца Махмудом Абубакаром о досрочном расторжении контракта.

После 16 туров красно-белые идут на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После пяти туров группового раунда Лиги Европы «Спартак» с семью очками расположился на второй строчке в квартете С.