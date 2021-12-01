Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 15:08
15:06
Весь мир
Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Саудовской Аравии
15:03
Общество
Автор бестселлера «Милые кости» извинилась перед отсидевшим 16 лет за ее «изнасилование»
15:01
Общество
Эфир: НАТО угрожает России войной – как ответит Москва на антироссийскую политику Запада
15:00
Происшествия
Правоохранители возбудили дело после смертельного ДТП с участием автобуса под Елабугой
15:00
Общество
Жительница Петербурга рассказала, как «устроены» зимние условия для беременных и молодых мам
14:59
Армия
Зеленский анонсировал строительство завода по производству военных дронов на Украине
14:57
Видео
Спасатели прыгали под лед на глазах школьников Иркутской области
14:57
Экономика
Материнский капитал намереваются распространить на отцов
14:51
Происшествия
Трактор снес забор и едва не переехал человека в Севастополе
14:50
Армия
Матвиенко назвала «грязной политикой» все утверждения о «нападении» России на Украину
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Нападающий «Спартака» Соболев назвал полным бредом слухи о «сливе» Руя Витории

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 13:53
Спорт
Нападающий «Спартака» Соболев назвал полным бредом слухи о «сливе» Руя Витории
Global Look Press  /  © Stupnikov Alexander

Москва, 1 декабря. Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев назвал бредом появившиеся в прессе слухи о том, что он якобы «сливает» главного тренера московского клуба Руя Виторию.

Форвард красно-белых отметил, что команда доверяет португальскому специалисту и выполняет тренерские установки.

«Он [Витория] главный тренер — как мы можем ему не верить? У каждого тренера есть свои особенности. Мы стараемся выполнять все установки Витории, верим в его идеи. Тренировки у него интересные. Кстати, до меня доходили слухи якобы Соболев сливает тренера. Я вас умоляю — как это можно сделать? Бежишь один в один и специально бьешь мимо? Опять же, это пишут люди, которые хотят похайпиться на неудачах «Спартака». Это полный бред», — передает слова футболиста «РГ».

В середине ноября сообщалось, что руководство «Спартака» начнет переговоры с агентом португальца Махмудом Абубакаром о досрочном расторжении контракта.

После 16 туров красно-белые идут на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После пяти туров группового раунда Лиги Европы «Спартак» с семью очками расположился на второй строчке в квартете С.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Нападающий «Спартака» Соболев назвал полным бредом слухи о «сливе» Руя Витории
футбол спартак руй витория Александр Соболе
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать