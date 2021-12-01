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Первые в истории военно-морские учения России и стран АСЕАН стартовали в Индонезии

Армия
Первые в истории военно-морские учения России и стран АСЕАН стартовали в Индонезии
Global Look Press  /  MOD Russia/via Globallookpress.com

Джакарта, 1 декабря. Военно-морские учения России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) начались в Индонезии. Церемонию открытия посетили постоянный представитель РФ при АСЕАН Александр Иванов и посол России в Индонезии Людмила Воробьева.

Командующий 1-м флотом Военно-морских сил Индонезии контр-адмирал Абдул Расиид отметил, что учения должны «улучшить взаимодействие и взаимопонимание» между военнослужащими России и стран АСЕАН, передает ТАСС.

«Эти учения о мире, стабильности и процветании в регионе. Мы открываем новую страницу в нашем стратегическом партнерстве», — заявил Иванов.

С российский стороны в маневрах принимает участие большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев». Тренировки продлятся до 3 декабря.

Ранее аналитики Wall Street Journal предположили, что США могут ограничить свои учения в Европе. Они пойдут на такой шаг, чтобы не конфликтовать с Россией, передает «Царьград».

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индонезия военные учения асеан адмирал пантелеев
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