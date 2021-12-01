Президент ЦАР поздравил соотечественников с Днем провозглашения республики

Банги, 1 декабря. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поздравил сограждан с 63-й годовщиной провозглашения республики.

«Я хочу поздравить вас с этим национальным праздником. Нам всем стоит вспомнить цитату отца-основателя Бартемели Боганды: «разделение и племенной дух были нашей слабостью в прошлом, и будут ей в будущем». Разделение и эгоизм сделали нашу страну рассадником хищников и боевиков, используемых и финансируемых заговорщиками, которые жаждут власти. Они хотят лишить народ права на самоопределение. Но вместо того, чтобы считать нашу судьбу мрачной, мы взяли ее в свои руки», — заявил Туадера.

Федеральное агентство новостей /

Лидер уверен, что Центральноафриканскую Республику ждет светлое будущее. Политик напомнил, что именно благодаря совместным усилиям всех жителей страны ЦАР удалось завершить многолетний вооруженный конфликт и перейти к комплексному восстановлению инфраструктуры и безопасности:

«Мы посвятили себя политике добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с дружественными государствами в Африке и всем мире. Празднование Дня провозглашения республики дало мне еще одну возможность подтвердить вам мою преданность делу и оправдать доверие, которое вы мне оказали. У каждого из нас есть шанс помочь стране. И именно ваш патриотизм вдохновляет меня и подпитывает мое желание привести ЦАР к миру, единству и процветанию».

Туадера напомнил соотечественникам, что их вклад играет большую роль в восстановлении республики. Лидер призвал центральноафриканцев уважать друг друга и объединиться ради общей цели.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Правление Фостен-Арканжа Туадера позволило значительно увеличить темпы развития государства, годами страдавшего от внутренних конфликтов. Ряд стратегических решений стабилизировал обстановку в стране и позволил властям перенаправить силы на восстановление республики.

Подробнее о том, как правительство ЦАР преодолело кризис безопасности и выстроило грамотную социально-экономическую программу можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.