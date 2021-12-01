Лавров назвал циничными попытки США созвать «Саммит за демократию»

Москва, 1 декабря. Идею Соединенных Штатов созвать «Саммит за демократию» можно назвать пирушкой в узком кругу. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Вашингтон сам выбирает, кого он хочет видеть на этом «междусобойчике», а кого нет.

«Между тем после бомбежек Югославии, Ирака, Ливии, после 20-летнего эксперимента в Афганистане и прочих авантюр потуги Вашингтона узурпировать право определять степень демократичности того или иного государства выглядят просто циничными», – заявил он.

Ранее сообщалось, что международные отношения деградируют по вине стран коллективного Запада, использующих силовое давление и вмешательство во внутренние дела других государств. Соответствующим мнением поделился глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров.