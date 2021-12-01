Гроб с телом Александра Градского проводили на Ваганьковское кладбище под аплодисменты

Москва, 1 декабря. Церемония прощания с композитором Александром Градским завершилась в его театре в Москве. Гроб с телом артиста вынесли на улицу, где ждали многочисленные поклонники исполнителя. Звезду сцены проводили в последний путь под аплодисменты.

Траурная церемония началась в 10:00 по московскому времени. Проводить певца в последний путь пришли его коллеги, в том числе певцы Сергей Мазаев, Александр Розенбаум и Пелагея. Также на прощальном мероприятии присутствовали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и продюсер Юрий Аксюта.

Гроб с телом Градского, вынесенный из здания театра «Градский Холл», проводили на Ваганьковское кладбище под аплодисменты многочисленных поклонников. Место для погребения артиста уже подготовлено. Его похоронят рядом с актрисой Светланой Мизери.

Александра Градского не стало 28 ноября. Он умер в возрасте 72 лет. Незадолго до кончины он жаловался певцу Леониду Агутину на здоровье, а потом его доставили в больницу. Врачи до последнего боролись за жизнь исполнителя, но спасти его так и не смогли.