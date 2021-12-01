Сенатор Хименес рассказала ФАН, почему Аргентине необходим «декрет об индейцах»

Нора-дель-Валье Хименес — сенатор от правящего блока «Общий фронт» из аргентинской провинции Сальта, бывшая политзаключенная, мать пятерых детей, бабушка пятерых внуков, — и известный общественный деятель, которая посвятила свою жизнь борьбе за права женщин и этнических меньшинств.

23 ноября Нора-дель-Валье Хименес голосовала за один из 116 декретов президента Альберто Фернандеса, в соответствии с которым продлевается действие «Закона о территориях, принадлежащих индейцам». В интервью специальному корреспонденту МФАН в Аргентине сеньора Хименес объяснила, почему данный закон так важен, и коснулась собственного трагического опыта времен военной диктатуры, которая правила страной с 1976 по 1983 год.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

ФАН: Индейская тема в Аргентине не ограничивается племенем мапуче, верно?

Нора-дель-Валье Хименес: Никоим образом. На территории Аргентины всегда проживало множество этнических групп. В частности, на севере, в провинции Сальта, существует семь официально признанных племен. Самые многочисленные из них — диагитас (31 753 человек, согласно переписи 2005 года), тобас (их еще называют «ком») и кольяс, наследники империи инков. Не говоря уже об индейцах гуарани, которых на северо-западе около 54 тысяч.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

— В отличии от ситуации с мапуче, СМИ практически не упоминают о столкновениях представителей этих племен с местным населением. Там нет конфликтов?

— Противостояния в таком масштабе, как на юге — с поджогами и вооруженными столкновениями — для северных провинций действительно нетипичны, но это не значит, что там индейское население там не испытывает притеснений.

Федеральное агентство новостей

Основной проблемой для всех, кто живет на севере Аргентины, является естественная нехватка пресной воды. Сальта и Жужуй — провинции, расположенные по большей части в горных районах и на солончаках; реки там отсутствуют, естественных водоемов мало, их недостаточно для нормальной жизни.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

На этом фоне земельные тяжбы особенно актуальны для местностей, где все же имеется какой-нибудь источник пресной воды. Например, коммуна индейцев уичи с 2015 года борется за доступ к участку с родником. Людям уичи буквально нечем мыть руки, а воду для приготовления пищи они берут из тех же отстойников, из которых пьет скот. Понятно, что это не способствует соблюдению санитарных норм, особенно в ситуации пандемии.

Еще одной проблемой северных племён является медобслуживание. Мало госпиталей, не хватает медперсонала. Государству следовало бы уделять этой проблеме больше внимания.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

— Закон, за продление действия которого Сенат проголосовал 23 ноября, включает решение этих проблем?

— Косвенно — да. Больше всего коренное население Аргентины нуждается в переписи и междисциплинарной поддержке. Это даст им юридический статус, без которого невозможно определиться с правами на землю, социальными гарантиями, медпомощью и сохранением культурного наследия коренных народностей.

Когда неучтенные группы и коммуны получат официальное признание, легче будет структурировать участие государства в их жизни. Предположительно, таких групп по стране около тысячи. В настоящее время официально учтено всего около 300.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

— А сам закон как сформулирован?

— Речь идет о Законе 26.160, изданном в 2006 году при Несторе Киршнере. В нем говорится о немедленном установлении права собственности малых народностей на земельные владения, исторически принадлежавшие их предкам, и актуализации нынешних земельных реестров.

Действие этого закона уже продлевалось — в 2009, 2013 и 2017 годах. На заседании Сената 23 ноября был ратифицирован выпущенный президентом Фернандесом декрет о продлении действия закона до 2025 года (DNU 805). Выражаясь обычным языком, он переводит в легальное русло пребывание индейцев на землях, которые они считают своими, препятствует насильственному переселению и аннулирует связанные с этой темой судебные обвинения в адрес индейцев. Закон сформулирован в рамках Статьи 75 Конституции Аргентины. Теперь нужно, чтобы за его продление проголосовала нижняя палата Парламента — и тогда он вступит в действие.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

— Кто должен этим заниматься?

— Национальный институт по делам индейцев (INAI). На финансирование выделено 290 миллионов аргентинских песо (2,87 млн долларов), которые будут выделяться из бюджета каждый год до 2025 года. Мы надеемся, что к этому времени перепись будет закончена и все юридические вопросы решены.

— С 2006 года прошло немало времени. Почему эти процессы так затянулись?

— Именно поэтому к ответу сейчас призвали директора INAI Магдалену Одарду. Власти провинции Рио-Негро, где сейчас самые большие проблемы с коренным населением, обвинили ее в бездействии.

Пресс-служба Сената Аргентины /

— А вы что думаете по этому поводу?

— Дело требует тщательного изучения и разбирательства.

— А что вы думаете по поводу гибели молодого мапуче 22 ноября? Это очередная жертва конфликта между индейцами и местными в Куэста-де-Тернеро — очередной спорной территории на юге Аргентины? Есть версия, что стреляли полицейские.

Нора-дель-Валье Хименес: Я и мои коллеги выразили по этому поводу наше возмущение и потребовали скорейшего разбирательства, чтобы найти и наказать виновных. Я сама чуть не погибла в результате полицейского произвола в 1976 году.

С тех пор наше общество достаточно эволюционировало, чтобы такие вещи больше не повторялись. К сожалению, Рио-Негро — провинция с наихудшими показателями по переписи и регистрации племенных ячеек и этнических групп. Но чтобы со всей строгостью спросить с соответствующих организаций, необходимо, чтобы продление Декрета было ратифицировано депутатами из нижней палаты.

В 1976 году (во время военной диктатуры 1976-1983) девятнадцатилетняя Нора была задержана полицейскими, когда гуляла с годовалым сыном. Ребенка через несколько дней отдали семье, и ему удалось избежать участи многих других малышей, чьи родители пропали без вести. Таких детей обычно отдавали на усыновление чужим людям. Саму Нору должны были расстрелять в ходе операции, которая в последствии получила название «Резня в Маргарите Белен», но ей тоже повезло.

wikipedia.org / Barrerog / CC BY-SA 3.0

По обвинению в антигосударственной деятельности и преступном сговоре Нора-дель-Валье провела несколько месяцев в тюрьме без права переписки, а потом суд приговорил ее к 25 годам тюремного заключения. На суде обвиняемые присутствовали с завязанными глазами.

Нора-дель-Валье Хименес вышла на свободу только в 1983 году, когда президентское кресло занял Рауль Альфонсин. Ее маленькому сыну на тот момент уже исполнилось восемь лет, а супруг умер. Ее вторым мужем стал человек, который тоже вышел из застенков. Вместе с ним Нора переехала в провинцию Сальта, вернулась в ряды оппозиционной «Перонистской молодежи» и продолжила борьбу за права угнетенных, которую продолжает по сей день.