Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 15:08
15:06
Весь мир
Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Саудовской Аравии
15:03
Общество
Автор бестселлера «Милые кости» извинилась перед отсидевшим 16 лет за ее «изнасилование»
15:01
Общество
Эфир: НАТО угрожает России войной – как ответит Москва на антироссийскую политику Запада
15:00
Происшествия
Правоохранители возбудили дело после смертельного ДТП с участием автобуса под Елабугой
15:00
Общество
Жительница Петербурга рассказала, как «устроены» зимние условия для беременных и молодых мам
14:59
Армия
Зеленский анонсировал строительство завода по производству военных дронов на Украине
14:57
Видео
Спасатели прыгали под лед на глазах школьников Иркутской области
14:57
Экономика
Материнский капитал намереваются распространить на отцов
14:51
Происшествия
Трактор снес забор и едва не переехал человека в Севастополе
14:50
Армия
Матвиенко назвала «грязной политикой» все утверждения о «нападении» России на Украину
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Трамп потребовал заблокировать повышение потолка госдолга США

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 13:58
Весь мир
Трамп потребовал заблокировать повышение потолка госдолга США
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 1 декабря. Бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев заблокировать повышение потолка госдолга, чтобы помешать Джо Байдену принять его инфраструктурный план. Об этом сообщила газета The Hill.

По данным издания, Трамп в своем заявлении раскритиковал лидера меньшинства в сенате Митча Макконнелла и настоял на том, что он должен любыми средствами помешать демократам поднять потолок федерального долга.

«Старый ворон Макконнелл, которого левые демократы бьют по всем фронтам с тех пор, как он дал им двухмесячную отсрочку, позволившую им «собраться с силами», должен быть готов использовать потолок госдолга, чтобы полностью уничтожить новый законопроект демократов о социальных расходах, который навсегда изменит нашу страну», — сказал Трамп.

Бывший президент критиковал Макконнелла в течение нескольких недель после того, как тот в октябре заключил сделку с демократами о повышении лимита госдолга. Лидер меньшинства согласился с увеличением потолка заимствований на сумму, необходимую для покрытия текущих расходов.

Президент США Джо Байден ранее призвал республиканцев разрешить сенату проголосовать за повышение лимита госдолга во избежание дефолта. Он напомнил, что исчерпание запасов минфина страны может спровоцировать подрыв доверия к доллару как мировой резервной валюте.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Трамп потребовал заблокировать повышение потолка госдолга США
сша трамп госдолг сша
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать