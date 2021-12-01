Трамп потребовал заблокировать повышение потолка госдолга США

Вашингтон, 1 декабря. Бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев заблокировать повышение потолка госдолга, чтобы помешать Джо Байдену принять его инфраструктурный план. Об этом сообщила газета The Hill.

Trump: McConnell must use debt limit to crush Biden agenda https://t.co/UEH5OoUTYi pic.twitter.com/MHYx7bBgsk — The Hill (@thehill) November 30, 2021

По данным издания, Трамп в своем заявлении раскритиковал лидера меньшинства в сенате Митча Макконнелла и настоял на том, что он должен любыми средствами помешать демократам поднять потолок федерального долга.

«Старый ворон Макконнелл, которого левые демократы бьют по всем фронтам с тех пор, как он дал им двухмесячную отсрочку, позволившую им «собраться с силами», должен быть готов использовать потолок госдолга, чтобы полностью уничтожить новый законопроект демократов о социальных расходах, который навсегда изменит нашу страну», — сказал Трамп.

Бывший президент критиковал Макконнелла в течение нескольких недель после того, как тот в октябре заключил сделку с демократами о повышении лимита госдолга. Лидер меньшинства согласился с увеличением потолка заимствований на сумму, необходимую для покрытия текущих расходов.

Президент США Джо Байден ранее призвал республиканцев разрешить сенату проголосовать за повышение лимита госдолга во избежание дефолта. Он напомнил, что исчерпание запасов минфина страны может спровоцировать подрыв доверия к доллару как мировой резервной валюте.