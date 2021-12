Трамп потребовал заблокировать повышение потолка госдолга США

Вашингтон, 1 декабря. Бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев заблокировать повышение потолка госдолга, чтобы помешать Джо Байдену принять его инфраструктурный план. Об этом сообщила газета The Hill.

Trump: McConnell must use debt limit to crush Biden agenda https://t.co/UEH5OoUTYi pic.twitter.com/MHYx7bBgsk