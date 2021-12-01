Госкорпорация «Роснано» погасила облигации на 4,5 млрд рублей

Москва, 1 декабря. Государственная компания «Роснано» выплатила купонный доход и погасила 100% номинала одного выпуска облигаций. Об этом сообщает «Национальный расчетный депозитарий».

Суммарный размер выплаченной номинальной стоимости составил 4,5 миллиарда рублей (1000 рублей на одну облигацию).

В октябре Московская биржа приостановила торги облигациями Роснано. Такое решение было принято в рамках предписания Центрального банка РФ в целях защиты кредиторов и держателей бумаг, а также во избежание инсайдерской торговли.

Госкомпания «Роснано» провела в прошлом месяце переговоры с кредиторами и держателями облигаций. Руководство нацелено на стабилизацию ситуации и предотвращение негативных сценариев. Главной из текущих проблем в корпорации назвали «непропорциональный долг».