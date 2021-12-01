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Фильм «Турист» покажут в ЦАР на праздновании Дня провозглашения республики

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 13:20
Весь мир
Фильм «Турист» покажут в ЦАР на праздновании Дня провозглашения республики
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 1 декабря. Российско-центральноафриканский фильм «Турист» покажут на праздновании 63-й годовщины провозглашения республики, сообщает Ndjoni Sango.

«Жители ЦАР смогут вновь посмотреть картину, демонстрирующую мастерство национальной армии (FACA) и ее российских союзников, которые помогли правительственным войскам спасти страну. Фильм покажут на стадионе Банги, рассчитанном на 20 000 посетителей», — говорится в материале издания.

Новость о повторном выходе «Туриста» в центральноафриканском прокате вызвала большой интерес у жителей республики. Воодушевленность населения связана с их признательностью отечественным инструкторам, которые фактически спасли государство от разрушения.

Фильм рассказывает о деятельности специалистов, которые занимались обучением бойцов FACA. Однако несмотря на визуальную реалистичность происходящего на экране, важно помнить, что реальные прототипы героев картины не участвовали в боевых действиях.

Фильм «Турист» покажут в ЦАР на праздновании Дня провозглашения республики
Федеральное агентство новостей /

Россияне оказывают правительственным войскам консультативную поддержку, и официально работают в стране с разрешения Совбеза ООН и по приглашению местного правительства. В результате эффективного взаимодействия с отечественными инструкторами армия смогла ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир.

«Жители ЦАР ценят помощь России. Показ «Туриста» свидетельствует об укреплении двустороннего сотрудничества в области безопасности между Банги и Москвой», — заключили аналитики.

Ранее в столице Центральноафриканской Республики прошла церемония открытия памятника, посвященного подвигу российских специалистов и бойцов FACA.

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