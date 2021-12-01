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Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в ВС РФ

Армия
Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в ВС РФ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 1 декабря. Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу объявил 29 и 30 декабря выходными днями для личного состава российских войск.

В ходе селекторного совещания министр обороны отметил, что выходные дни компенсируют две предшествующие рабочие субботы. При этом Шойгу потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках.

«Прежде чем перейдем к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу вооруженных сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря», — сказал Шойгу.

Ранее министр заявил, что число субъектов России с доступной для студентов военной подготовкой увеличится с 45 до 52. Шойгу отметил, что Минобороны РФ вместе с региональными властями и вузами проработали вопрос создания новых военных учебных центров по всей стране.

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