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Матвиенко вспомнила шутку о силе духа россиян на «Правительственном часе» с Лавровым

Политика
Матвиенко вспомнила шутку о силе духа россиян на «Правительственном часе» с Лавровым
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 1 декабря. Россияне в трудные времена не становятся беженцами, они предпочитают «бежать в военкомат». Соответствующее заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, «партнеры» Российской Федерации не должны забывать это свойство россиян.

«Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година – потому что русские сразу бегут в военкомат», — высказалась Матвиенко на «Правительственном часе» в Совфеде.

Ранее сообщалось, что международные отношения деградируют по вине стран коллективного Запада, использующих силовое давление и вмешательство во внутренние дела других государств. Соответствующее мнение озвучил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

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матвиенко совфед шутка
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