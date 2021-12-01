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Баранец: один решительный шаг России в Венесуэле заставит США просить о мире

Армия
Баранец: один решительный шаг России в Венесуэле заставит США просить о мире
Федеральное агентство новостей

Каракас, 1 декабря. Воинственная истерия НАТО у российских границ приведет к тому, что Москва, наконец, перейдет от вежливой дипломатии слова к военной дипломатии дела.

США вынуждают Россию перейти к зеркальным ответам на агрессивные манипуляции НАТО в Восточной Европе. Москва десятилетиями предупреждала Североатлантический альянс, что не нужно придвигать свои войска к российским границам во избежание военной эскалации. Нынешняя ситуация прекрасно демонстрирует, как американцы прислушивались к этим протестам и предупреждениям. Войска НАТО вплотную приблизились к России, и постоянная переброска новых подразделений и целых дивизий продолжается. Грозные окрики Москвы игнорируют, поэтому нужно ответить аналогичными действиями под боком у США.

Баранец: один решительный шаг России в Венесуэле заставит США просить о мире
ПолитРоссия /

С таким призывом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» выступил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, подчеркнув, что на агрессивные манипуляции США Россия должна ответить маневром, опробованным впервые в 1962 году. С поправкой на ветер и современные реалии, конечно же.

«Мы сказали слишком много слов. Пора ответить на угрозу делами. Наши разработки гиперзвукового оружия являются серьезным фактором бьющим по мозгам НАТО. Но нужной реакции они не вызывают. Давайте представим себе американского генерала, который пьет пиво в польском или чешском кабаке. Ему ни холодно, ни жарко, от того, что мы работает с новым оружием. Он знает, что ему надо поставить две танковые дивизии на границе с Белоруссией, поставить парочку бригад под Калининградом, посадить пару эскадрилий и так далее. И на это нужно отвечать не гиперзвуком. Один решительный шаг России, к примеру, в Венесуэле, заставит США просить о мире, как это делал Кеннеди в 1962 году. Нужно лишь разместить пару стратегических бомбардировщиков РФ в Венесуэле, чтобы они регулярно патрулировали в небе над Мексиканским заливом, так же как это делают янки у Крыма. Усилить эффект можно атомными подлодками с «Калибрами» там же. Вот тогда внушение подействует», — выразил уверенность Виктор Баранец.

Военный эксперт добавил, что можно было бы в дополнение ко всему возродить полноценное военное присутствие на Кубе. Американцы доказали, что не понимают вежливой дипломатии, в то время как действия армии РФ их по-настоящему пугают. Баранец отметил, что не стоит боятся повторения Карибского кризиса. Если аналогичная ситуация действительно произойдет, США быстро сдадут назад, запросят мира и устроят масштабную передислокацию войск НАТО в Европе. Вашингтон уже не раз показал, что не умеет отвечать на серьезные вызовы.

Ранее военный аналитик Константин Сивков рассказал, как Россия заставит США спешно убрать свои ядерные ракеты из Польши.

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Все новости / Армия / Баранец: один решительный шаг России в Венесуэле заставит США просить о мире
россия сша нато венесуэла куба карибский кризис
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