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Саммельвуо высказался о критике Карпина в адрес сборной России после поражения от хорватов

Спорт
Саммельвуо высказался о критике Карпина в адрес сборной России после поражения от хорватов
wikipedia.org  /  Светлана Бекетова / CC BY-SA 3.0 / MaryG90 / CC BY-SA 3.0

Санкт-Петербург, 1 декабря. Наставник сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо высказался о словах главного тренера национальной футбольной команды Валерия Карпина после того, как его подопечные проиграли Хорватии в заключительном матче группового турнира квалификационного этапа ЧМ-2022.

Финский специалист отметил, что работа тренера заключается в том числе в том, чтобы придать уверенность своим подопечным. По словам Саммельвуо, он не смог бы обвинить своих игроков в том, что они что-то не сделали.

«Для меня после игры сделать вывод, что я что-то сказал игрокам, а они это не сделали, — невозможно. Я пытаюсь всегда анализировать и понимать, что мы сделали вместе. Это тоже моя работа — дать им эту уверенность. Мы все испытываем разные эмоции в такие моменты. Для каждого из нас это психологическая работа. Я не вижу такого страха, нет», — сказал Саммельвуо в эфире «Радио Зенит».

Напомним, сборная России 14 ноября на выезде сыграла с командой Хорватии. Встреча проходила в Сплите и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Подопечные Златко Далича завоевали прямую путевку в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре. Россиянам придется сыграть в стыковых матчах. После поражения Карпин заявил, что у многих футболистов не было желания получать мяч. При этом специалист взял на себя вину за проигрыш от хорватов.

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футбол Валерий Карпин волейбол Туомас Саммельвуо
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