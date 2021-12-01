Мишустин: российский бизнес активно использует меры господдержки в пандемию

Москва, 1 декабря. Представители бизнеса в РФ активно используют меры государственной поддержки в период пандемии коронавируса. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Согласно представленным им данным, за грантами в Федеральную налоговую службу в течение ноября обратилось более 500 тысяч компаний. Многие новаторские решения появляются именно в секторе малого и среднего бизнеса, обратил внимание Мишустин.

Правительство России планирует поддерживать бизнес по четырем основным направлениям, в том числе развивать различные форматы финансовой поддержки, добавил глава Кабинета министров.

Подорожание товаров и услуг затронуло 90% российских предпринимателей в 2021 году, а около 38% бизнесменов заявили о росте цен на доставку продукции и логистику. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками «Райффайзенбанка».