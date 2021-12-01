Шойгу: ВМФ РФ получит первые подлодки проектов «Борей-А» и «Ясень-М» до конца 2021 года

Москва, 1 декабря. Военно-морскому флоту РФ до конца 2021 года передадут атомную подводную лодку проекта «Борей-А» «Князь Олег», заявил глава Минобороны страны Сергей Шойгу.

Также военные получат подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск». Об этом министр рассказал в ходе селекторного совещания 1 декабря.

«В декабре планируется передача первых серийных атомных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск"», — сказал глава военного ведомства.

Эти субмарины относятся к четвертому поколению, а их основным вооружением являются твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». Строительством стратегических подлодок «Борей-А» и «Ясень-М» занимаются специалисты «Севмаша».

Подводная скорость строящихся субмарин составляет 31 узел, а надводная – 16 узлов. При этом предельная глубина погружения достигает 600 метров, а автономность плавания – 100 суток.

Ранее аналитики канадского издания Hot Cars отметили, что подлодки проекта «Ясень-М» вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Это позволит субмаринам противостоять любой угрозе, говорится в сообщении.