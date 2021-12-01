Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 13:39
13:39
Общество
Посетитель концерта в Дании мог заразить 2000 человек штаммом коронавируса «Омикрон»
13:34
Общество
Глава центра адаптации инвалидов Петербурга указал на проблемы в создании доступной среды
13:33
Экономика
Кофе рекордно подорожал на бирже
13:33
Общество
В Ростовской области выявили более 800 мутаций коронавируса
13:26
Общество
Около 70 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды
13:25
Политика
Лавров назвал циничными попытки США созвать «Саммит за демократию»
13:24
Шоу-бизнес
«Работает честно и порядочно»: Лев Лещенко объяснил, чем уникален Геннадий Хазанов
13:24
Общество
Гроб с телом Александра Градского проводили на Ваганьковское кладбище под аплодисменты
13:23
Происшествия
Знаменитый академовский маньяк Никита Лыткин покончил с собой в колонии под Иркутском
13:23
Происшествия
Петербуржец отсудил у МВД более 39 тыс. рублей за отобранные при задержании штаны
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Шойгу: ВМФ РФ получит первые подлодки проектов «Борей-А» и «Ясень-М» до конца 2021 года

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 13:02
Армия
Шойгу: ВМФ РФ получит первые подлодки проектов «Борей-А» и «Ясень-М» до конца 2021 года
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 1 декабря. Военно-морскому флоту РФ до конца 2021 года передадут атомную подводную лодку проекта «Борей-А» «Князь Олег», заявил глава Минобороны страны Сергей Шойгу.

Также военные получат подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск». Об этом министр рассказал в ходе селекторного совещания 1 декабря.

«В декабре планируется передача первых серийных атомных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск"», — сказал глава военного ведомства.

Эти субмарины относятся к четвертому поколению, а их основным вооружением являются твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». Строительством стратегических подлодок «Борей-А» и «Ясень-М» занимаются специалисты «Севмаша».

Подводная скорость строящихся субмарин составляет 31 узел, а надводная – 16 узлов. При этом предельная глубина погружения достигает 600 метров, а автономность плавания – 100 суток.

Ранее аналитики канадского издания Hot Cars отметили, что подлодки проекта «Ясень-М» вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Это позволит субмаринам противостоять любой угрозе, говорится в сообщении.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Шойгу: ВМФ РФ получит первые подлодки проектов «Борей-А» и «Ясень-М» до конца 2021 года
минобороны рф шойгу вмф рф подлодки ясень-м атомные подлодки Борей-А
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать