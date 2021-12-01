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Космонавт Олег Скрипочка завершает работу в отряде «Роскосмоса»

Общество
Космонавт Олег Скрипочка завершает работу в отряде «Роскосмоса»
pxhere.com

Москва, 1 декабря. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина сообщил об уходе Олега Скрипочки из отряда компании «Роскосмос».

Трижды побывавший на Международной космической станции Олег Скрипочка завершает деятельность в отряде космонавтов, но продолжит работать в ЦПК в качестве ведущего специалиста, передает РИА Новости.

«Олег Иванович принял решение продолжить свою деятельность в Центре подготовки космонавтов в должности ведущего специалиста методического отдела», — отметили в ЦПК.

Скрипочка является 107-м российским космонавтом и 516-м мировым. В отряд он был зачислен в 1997 году. Космонавт выполнил три полета, общая продолжительность которых — 536 суток 3 часа 49 минут.

Ранее сообщалось, что на Международной космической станции начнут выращивать растения для землян. О проекте объявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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Олег Скрипочка роскосмос космонавт
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