Москва, 1 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель вполне может вернуться к власти в Германии, если немцы не откажутся от выбранного ими ложного пути. Об этом заявил политолог Роман Баширов.

В личном Telegram-канале «Свои да наши» эксперт подверг жесткой критике навязываемую официальным Берлином политику энергетического перехода. Германия не успеет полностью «пересесть» на электромобили ни до 2045, ни до 2030 года, и провал «зеленых» иллюзий заставит немцев вернуться к политическому реализму. Именно реализм был характеризующей чертой Меркель, уверен политолог.

«Может ли вернуться Меркель на пост канцлера? Вполне, если новое правительство ФРГ будет жить в иллюзиях и мечтах. Ложный это путь и к 2030 или 2045 году невозможно создать Германию, передвигающейся только на электромобилях. Попытки будут, но в итоге пустые карманы заставят избирателей вернуть к власти реалистов, иконой которых и является Меркель», — раскрыл сценарий возвращения Меркель во власть Марат Баширов.

Prt Scr youtube.com / Радио Sputnik

Занимавшая пост канцлера ФРГ на протяжении 16 лет Ангела Меркель уходит в отставку. Традиционная прощальная церемония немецкого политика заинтересовала британских журналистов издания The Guardian. Меркель лично подбирала музыкальную дорожку для торжественного мероприятия, и в одной из композиций лондонские аналитики увидели феминистский посыл.