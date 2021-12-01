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Президент РФ поручил правительству выделить деньги на повышение зарплат бюджетникам

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 12:56
Экономика
Президент РФ поручил правительству выделить деньги на повышение зарплат бюджетникам
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 1 декабря. Правительство РФ должно обеспечить предоставление дополнительных объемов средств на повышение зарплат отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Он отметил, что зарплаты бюджетников в 2022-2024 годах должны увеличиться с учетом фактического темпа роста среднемесячного дохода россиян. Глава государства также поручил кабмину обеспечить предоставление до конца 2021 года дополнительных объемов межбюджетных трансфертов регионам и заинтересованным органам исполнительной власти для достижения целевых показателей уровня зарплат.

Кроме того, правительство должно подготовить вместе с комиссией Госсовета по направлению «Экономика и финансы» предложения о дополнительных объемах межбюджетных трансфертов для обеспечения регионов в целях повышения зарплат бюджетников. Поручения президента даны по итогам его совещания с членами правительства 24 ноября.

Накануне Владимир Путин призвал власти действовать на опережение в борьбе с инфляцией. Он отметил, что рост цен на товары и услуги в России во многом ускорился именно из-за внешних факторов.

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путин правительство рф бюджетники зарплаты
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