Петербургский дизайнер Алеся Князева посоветовала три документалки о мире моды

Уже завтра в российский прокат выходит долгожданное кино «Дом Gucci», освещающее скандал вокруг одной из самых влиятельных семей в модной индустрии. Накануне этой премьеры мы связались с петербургским дизайнером Алесей Князевой и спросили, какие фильмы о мире моды можно посмотреть, чтобы понять его чуточку лучше.

По словам дизайнера, даже самому неподготовленному зрителю можно смотреть все, что показывает «кухню» мира моды — от закулисья показов до процесса работы над коллекциями. При этом эксперт горячо рекомендует ознакомиться с несколькими известными документальными лентами, среди которых «Верушка: Жизнь перед камерой» о фотомодели Вере фон Лендорф, «Вествуд: Панк, икона, активист» о легенде лондонского стиля Вивьен Вествуд, а также «Записки об одежде и городах» Вима Вендерса о японским модельере Йоджи Ямамото.

«Я считаю, что кино о моде в любом случае раскрывает те или иные тайны любого дизайнера или дома, каждый из которых уникален, у каждого из которых были свои взлеты и падения, судьбоносные моменты и, конечно, коллектив, окружающий его своим креативом и трудолюбием. Все это является уникальным и неповторимым, — говорит Алеся Князева. — Поэтому каждое кино, показывающее создание и жизнь модного бренда, все равно раскрывает ту или иную часть творения».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Документальные ленты, без сомнения, куда реалистичнее покажут творческий путь или важные события из жизни модели или дизайнера, ведь в игровом кино всегда есть место художественному вымыслу. Однако такие фильмы тоже весьма полезны, особенно если вы хотите познакомить с миром стиля младших зрителей. И один из таких примеров — недавняя полусказочная-полуреальная «Круэлла» от компании Disney.

«Круэлла» — очень интересный фильм, он помогает подросткам и детям узнать о мире моды в таком любопытном и ярком сочетании идеи и костюмов. Также в фильме показаны разные стили и, конечно, показана, пусть и идеализированно, работа дизайнера. Мы видим, какая это статусность и как непросто все это устроено, видим, что взлеты и падения в мире моды и дизайна — это неотъемлемая часть любого бренда», — рассказывает о кино эксперт.

Кадр из фильма «Круэлла» /

Выхода «Дома Gucci» Алеся Князева, как и многие из нас, очень ждет. Ведь картина обещает поразить не только феерией стиля и красок — кино приоткроет завесу тайны о жизни легендарного семейства, которое в свое время стало символом роскоши и успеха для всего мира.

«Интригует, конечно, и сама история, долгая и интересная история дома Гуччи, в которой немало интриг и событий, взлетов и падений. Интересно увидеть эту эпоху в моде, как все создавалось и как Гуччи менял мир во все новые и новые направления, и как он становился неким признаком хорошей жизни, благополучия и благосостояния», — заключает собеседница издания.

Ранее ФАН побеседовал со стилистом из Петербурга Сашей Лазарь и узнал, чем так интересны фильмы о моде простой публике. По словам эксперта, такое кино обычно привлекает тех, кто хочет идти в ногу со временем, ведь мода при всей ее кажущейся гламурности является еще одной неотъемлемой частью жизни общества.