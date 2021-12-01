Главред France Football назвал умными слова Месси про «Золотой мяч» для Левандовского

Париж, 1 декабря. Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре заявил, что может рассмотреть инициативу аргентинского нападающего Лионеля Месси о вручении форварду мюнхенской «Баварии» Роберту Левандовскому «Золотого мяча» за 2020 год, когда вручение премии отменили из-за пандемии COVID-19.

Он обратил внимание на то, что футболист «ПСЖ» сказал умные и красивые слова касательно Левандовского. При этом Ферре уточнил, что в этом деле нельзя спешить — необходимо все тщательно взвесить и обдумать.

«Мы можем подумать об этом, и в то же время мы должны уважать историю «Золотого мяча», которая основана на голосовании. Мы не можем быть уверены, что Левандовский выиграл бы «Золотой мяч» в прошлом году. Мы не можем знать, потому что голосования не было. Но, если честно, в прошлом году у Левандовского были большие шансы на победу», — передает слова главреда журнала Watson.

Напомним, Месси 29 ноября в седьмой раз получил награду «Золотой мяч» как лучший футболист года в Европе. Вторую строчку по итогам голосования занял нападающий сборной Польши Левандовский. Месси по окончании церемонии вручения награды заявил, что Левандовский должен получить «Золотой мяч» за прошлый год.