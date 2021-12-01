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Лавров обвинил Киев в переброске тяжелого вооружения к линии фронта в Донбассе

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 13:18
Политика
Лавров обвинил Киев в переброске тяжелого вооружения к линии фронта в Донбассе
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 1 декабря. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что официальный Киев активно посылает тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе.

При этом дипломат отметил, что западные страны провоцируют Киев на агрессивные действия не только в отношении Донбасса, но и России. По его словам, информация о перемещении украинских войск к границе с РФ подтверждена уже давно. Лавров подчеркнул, что в зоне боевых действий на юго-востоке Украины аккумулируется все больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина становится все более наглой по отношению к Москве. При этом в ведомстве отметили, что российская сторона продолжит адекватно реагировать на выпады в свой адрес.

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Все новости / Политика / Лавров обвинил Киев в переброске тяжелого вооружения к линии фронта в Донбассе
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