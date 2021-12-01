Адвокат Шагин оценил обновленные нормы рабочих нагрузок для россиянок

Москва, 1 декабря. Министерство труда и социальной защиты обновило нормы нагрузок на женщин во время работы. Решение оценил адвокат Дмитрий Шагин.

По мнению специалиста, такая корректировка связана с желанием российских властей систематизировать нормы по охране труда с недавними поправками в Трудовой кодекс. Теперь законодательство идет по пути, прописанному в Конституции, где сказано о принципах равенства мужчин и женщин.

«Сейчас труд женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые нормы, запрещается. А с 1 марта 2022 года женский труд такого рода, согласно поправкам в трудовое законодательство, будет только ограничиваться», — объяснил Шагин в беседе с LIFE.

Ранее Минтруд внес изменения в перечень запрещенных для женщин производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями. Для россиянок больше не под запретом сфера металлообработки.