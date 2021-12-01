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Градский будет покоиться на Ваганьковском кладбище рядом с актрисой Мизери

Общество
Градский будет покоиться на Ваганьковском кладбище рядом с актрисой Мизери
Global Look Press  /  Gennadii Sergeev/Russian Look

Москва, 1 декабря. Известного композитора Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище. Его могила будет находиться рядом с местом захоронения актрисы Светланы Мизери.

Церемония прощания с певцом завершается в театре «Градский Холл» в Москве. Участники гражданской панихиды отправятся на Ваганьковское кладбище, где уже подготовили могилу. Место захоронения накрыто шатром, который будет защищать участников траурной церемонии от непогоды. На кладбище дежурят охранники, перекрывшие подход к могиле.

Место упокоения Градского расположено на 43-м участке. Это дальний сектор кладбища, его западная часть, примыкающая к Белорусскому направлению МЖД. На этой территории похоронены многие деятели искусств: Святослав Бэлза, Борис Васильев, Альберт Филозов. Ближе к могиле Градского расположены участки актрисы Светланы Мизери и сценариста Александра Черных.

Александр Градский умер на 73-м году жизни 28 ноября. Церемония прощания проходит в театре «Градский Холл», на ней присутствовали коллеги и друзья артиста, поклонники и родные. Прессе было запрещено снимать внутри здания.

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похороны градский ваганьковское кладбище
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