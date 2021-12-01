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Телеведущая Кира Прошутинская поделилась воспоминаниями об Александре Градском

Общество
Телеведущая Кира Прошутинская поделилась воспоминаниями об Александре Градском
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 1 декабря. Телеведущая Кира Прошутинская рассказала о дружбе с композитором Александром Градским и призналась, что музыкант крайне ответственно относился к браку и воспитанию детей.

Кира Прошутинская долгие годы была одной из близких друзей Александра Градского, звезды были не только приятелями, но и соседями. Телеведущая почтила память музыканта и призналась, что тот всегда с безразличием относился к собственной внешности, не заботился об одежде, но был перфекционистом, когда речь заходила о музыке.

Артистка также призналась, что Градский много внимания уделял семейной жизни. По словам Прошутинской, несмотря на развод, композитор не оставил экс-жену без поддержки.

«Саша был потрясающим отцом и мужем. Несмотря на то, что он развелся с Олей, всегда считал себя ответственным за мать своего сына Дани и дочери Маши. Градский — редкий мужчина, который уверен, что обязан на всю жизнь, если выбрал женщину и родил детей. Сколько бы их не было», — поделилась телеведущая в беседе с изданием «СтарХит».

Близкие и поклонники пришли почтить память Александра Градского на траурную церемонию в Москве. Фанаты выстроились в очередь, чтобы попрощаться с композитором, многие также поделились переживаниями в соцсетях.

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семья градский артист
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