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Агутин на церемонии прощания рассказал о последней встрече с Градским

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 12:53
Шоу-бизнес
Агутин на церемонии прощания рассказал о последней встрече с Градским
Global Look Press  /  Gennadii Sergeev/Russian Look

Москва, 1 декабря. Певец Леонид Агутин поделился воспоминаниями о композиторе Александре Градском. По словам артиста, состояние музыканта было тревожным во время их последней встречи.

Церемония прощания с Александром Градским проходит в театре «Градский холл» в Москве. Среди скорбящих на мероприятии появился музыкант Леонид Агутин, коллега композитора по шоу «Гoлoc». Певец признался, что не смог бы работать в таком состоянии, в котором находился его товарищ во время последней встречи, передает ФАН.

«[Виделись] на съемках в этом месяце. Он ужасно себя чувствовал, жаловался, но его невозможно было заставить заняться собой»,
— поделился артист.

Агутин отметил, что Градский все время находился в лежачем положении. Однако никому не удалось бы убедить его начать лечение. Музыкант также с сожалением отметил, что Градский был тем человеком, к которому всегда можно обратиться за советом, «истиной в последней инстанции».

Певец также отметил, что Градский испытывал дискомфорт при ходьбе. Композитор признавался, что опасался упасть в перерыве между съемками, но обещал заняться своим здоровьем.

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Все новости / Шоу-бизнес / Агутин на церемонии прощания рассказал о последней встрече с Градским
агутин градский артист
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