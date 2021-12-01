Шойгу поручил обеспечить высокий темп боевой учебы в войсках ВС РФ

Москва, 1 декабря. Командиры всех уровней Вооруженных сил России должны обеспечить интенсивную боевую подготовку военнослужащих. Такую задачу поставил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом глава Минобороны заявил в ходе селекторного совещания. Он отметил, что новый учебный год стартовал в ВС РФ 1 декабря и все подготовительные мероприятия проведены в полном объеме.

«С офицерами, сержантами проведены сборы и инструкторско-методические занятия. Выполнен ремонт и обслуживание полигонного оборудования. Вооружение, военная и специальная техника переведены на зимний режим эксплуатации. Созданы требуемые запасы материально-технических средств», — сообщил Шойгу.

Ранее министр обороны заявил, что НАТО укрепляет военную инфраструктуру на границе с Россией и Белоруссией. Также он сообщил, что ВВС США отработали ядерные удары по РФ в 20 километрах от госграницы, передает «Царьград».