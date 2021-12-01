Лавров предложил России перекрасить карту мира в ответ на подарок Эрдогану

Москва, 1 декабря. Россия тоже может перекрасить карту мира в соответствии с проживанием своих «соплеменников». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел прокомментировал карту «тюркского мира», которую президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил в подарок. По словам Лаврова, нет ничего зазорного в том, чтобы поддерживать связи с соплеменниками.

«И у нас есть такой ареал из наших соплеменников и наших соотечественников, мы тоже можем покрасить карту мира в определенные цвета, придавая им различную тональность», — констатировал дипломат.

Глава МИД уточнил, что это будет все постсоветское пространство и огромное количество людей, которые представляют народы СССР в Германии и других странах.

Глава Партии национального движения Турции Девлет Бахчели ранее вручил Эрдогану карту «тюркского мира» на встрече. На ней изображены часть российских регионов, а также земли Монголии, Китая, Ирана и бывших стран СССР.