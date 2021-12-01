ОАЭ направят делегацию в Иран для дальнейшей разрядки напряженности в отношениях

Абу-Даби, 1 декабря. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в ближайшее время направят делегацию в Иран в рамках усилий по улучшению отношений с Тегераном. Об этом сообщил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

«Я надеюсь, что чем скорее [это произойдет], тем лучше, и все наши друзья знают об этом», — сказал журналистам высокопоставленный чиновник, отвечая на вопрос, когда делегация Эмиратов проведет переговоры в Иране.

По его словам, цель данных контактов состоит в том, чтобы «перевернуть новую страницу» в отношениях между двумя государствами.

«Иранцы признают, что им необходимо восстановить мосты с Персидским заливом. Мы воспринимаем это положительно», — сказал Гаргаш.

UAE to send delegation to Iran soon, senior Emirati official says https://t.co/mbHDpRrKFE — Lizzie Porterلِيزي بورتر (@lcmporter) December 1, 2021

Он также добавил, что Абу-Даби по-прежнему разделяет озабоченность по поводу политики Тегерана в регионе, но Эмираты хотели бы упорно работать над улучшением связей. На вопрос, координируют ли ОАЭ с Саудовской Аравией свои действия в отношении Ирана, Гаргаш ответил, что страна держит своих региональных союзников «в курсе».

В частности, дипломатический советник президента Эмиратов заявил, что Абу-Даби разделяет озабоченность Эр-Рияда по поводу ракетных ударов йеменского движения хуситов, поддерживаемого Ираном, по саудовским объектам.

Напомним, королевство и его союзники обвиняют Тегеран в поставках оружия повстанцам, хотя и хуситы, и официальный Тегеран отрицают подобные заявления. ОАЭ являются членом возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции, но в основном прекратили свое военное участие в конфликте в 2019 году.

Федеральное агентство новостей /

В целом Иран и ОАЭ на протяжении многих лет имели сложную историю взаимодействия, однако после подписания Авраамского договора о нормализации отношений между Израилем и Эмиратами в 2020 году контакты между государствами были свернуты.

Иранское правительство осудило сделку, назвав ее «опасным ударом» в спину палестинцам и мусульманам и «позорным актом стратегической глупости» со стороны ОАЭ и Израиля, который только послужит укреплению «Оси сопротивления» на Ближнем Востоке. Тегеран также добавил, что палестинцы и народы всего мира никогда не простят Абу-Даби за подобное сближение.

Iran’s foreign ministry statement called the UAE-Israel deal a “dagger that was unjustly struck by the UAE in the backs of the Palestinian people and all Muslims”. https://t.co/bLKuyRYsRA — Giorgio Cafiero (@GiorgioCafiero) February 15, 2021

Со стороны Ирана неоднократно звучали многочисленные угрозы в адрес Эмиратов. Министерство иностранных дел ОАЭ в августе прошлого года даже вызвало временно поверенного в делах Ирана в Абу-Даби и вручило ему протест в связи с жесткой риторикой Исламской республики.

Тогда же глава Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери вовсе заявил, что стратегия Тегерана в отношении Абу-Даби изменится. По его словам, ОАЭ будут считаться ответственными в случае, если в Персидском заливе произойдет угрожающий национальной безопасности Исламской республики инцидент.

Iranian commander says Tehran's approach to UAE will change after Israel deal https://t.co/u6UasZPhqq — Reuters Iran (@ReutersIran) August 16, 2020

Кроме того, сложность в отношениях между Эмиратами и Ираном связана с ядерной программой Тегерана. В 2018 году ОАЭ и Саудовская Аравия поддержали решение тогдашнего президента США Дональда Трампа о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По мнению этих стран, сделка не гарантирует, что Иран откажется от использования ядерного оружия в будущем.

Тем не менее на фоне попыток возвращения США в ядерную сделку в отношениях Абу-Даби и Тегерана наметилось потепление. 24 ноября в эмиратскую столицу прибыл заместитель министра иностранных дел Исламской республики по политическим вопросам и главный переговорщик по ядерной проблеме Али Багери Кани, который встретился с Анваром Гаргашем и государственным министром иностранных дел Халифой Шахином Аль Мараром.

Dr Anwar Gargash and Khalifa Al Marar held discussions with Ali Bagheri Kani during his visit to the Emirates https://t.co/yVKlX38TUC — Global Witness ♏⚠ (@FakeWelt) November 24, 2021

Кроме того, 29 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонный разговор со своим коллегой из ОАЭ шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном. В ходе беседы иранский дипломат заявил, что Тегеран полон решимости продолжать свои консультации и сотрудничество с дружественными соседними странами, включая Эмираты. Абдоллахиан также пригласил своего коллегу посетить Исламскую республику при первой же возможности.

Стоит отметить, что и ОАЭ в своей внешней политике запустили концепцию «Ноль проблем», которая подразумевает налаживание отношений со стратегическими союзниками в регионе. Так, Абу-Даби старается отказаться от конфронтации с Ираном, Турцией, Катаром и исламистскими партиями арабских стран. Ярким примером тому стал визит наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин Заида бин Султана Аль Нахайяна в Анкару, который завершился подписанием экономических соглашений.