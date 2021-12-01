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ОАЭ направят делегацию в Иран для дальнейшей разрядки напряженности в отношениях

Весь мир
ОАЭ направят делегацию в Иран для дальнейшей разрядки напряженности в отношениях
Федеральное агентство новостей  / 

Абу-Даби, 1 декабря. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в ближайшее время направят делегацию в Иран в рамках усилий по улучшению отношений с Тегераном. Об этом сообщил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

«Я надеюсь, что чем скорее [это произойдет], тем лучше, и все наши друзья знают об этом», — сказал журналистам высокопоставленный чиновник, отвечая на вопрос, когда делегация Эмиратов проведет переговоры в Иране.

По его словам, цель данных контактов состоит в том, чтобы «перевернуть новую страницу» в отношениях между двумя государствами.

«Иранцы признают, что им необходимо восстановить мосты с Персидским заливом. Мы воспринимаем это положительно», — сказал Гаргаш.

Он также добавил, что Абу-Даби по-прежнему разделяет озабоченность по поводу политики Тегерана в регионе, но Эмираты хотели бы упорно работать над улучшением связей. На вопрос, координируют ли ОАЭ с Саудовской Аравией свои действия в отношении Ирана, Гаргаш ответил, что страна держит своих региональных союзников «в курсе».

В частности, дипломатический советник президента Эмиратов заявил, что Абу-Даби разделяет озабоченность Эр-Рияда по поводу ракетных ударов йеменского движения хуситов, поддерживаемого Ираном, по саудовским объектам.

Напомним, королевство и его союзники обвиняют Тегеран в поставках оружия повстанцам, хотя и хуситы, и официальный Тегеран отрицают подобные заявления. ОАЭ являются членом возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции, но в основном прекратили свое военное участие в конфликте в 2019 году.

ОАЭ направят делегацию в Тегеран для дальнейшей разрядки отношений с Ираном
Федеральное агентство новостей /

В целом Иран и ОАЭ на протяжении многих лет имели сложную историю взаимодействия, однако после подписания Авраамского договора о нормализации отношений между Израилем и Эмиратами в 2020 году контакты между государствами были свернуты.

Иранское правительство осудило сделку, назвав ее «опасным ударом» в спину палестинцам и мусульманам и «позорным актом стратегической глупости» со стороны ОАЭ и Израиля, который только послужит укреплению «Оси сопротивления» на Ближнем Востоке. Тегеран также добавил, что палестинцы и народы всего мира никогда не простят Абу-Даби за подобное сближение.

Со стороны Ирана неоднократно звучали многочисленные угрозы в адрес Эмиратов. Министерство иностранных дел ОАЭ в августе прошлого года даже вызвало временно поверенного в делах Ирана в Абу-Даби и вручило ему протест в связи с жесткой риторикой Исламской республики.

Тогда же глава Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери вовсе заявил, что стратегия Тегерана в отношении Абу-Даби изменится. По его словам, ОАЭ будут считаться ответственными в случае, если в Персидском заливе произойдет угрожающий национальной безопасности Исламской республики инцидент.

Кроме того, сложность в отношениях между Эмиратами и Ираном связана с ядерной программой Тегерана. В 2018 году ОАЭ и Саудовская Аравия поддержали решение тогдашнего президента США Дональда Трампа о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По мнению этих стран, сделка не гарантирует, что Иран откажется от использования ядерного оружия в будущем.

Тем не менее на фоне попыток возвращения США в ядерную сделку в отношениях Абу-Даби и Тегерана наметилось потепление. 24 ноября в эмиратскую столицу прибыл заместитель министра иностранных дел Исламской республики по политическим вопросам и главный переговорщик по ядерной проблеме Али Багери Кани, который встретился с Анваром Гаргашем и государственным министром иностранных дел Халифой Шахином Аль Мараром.

Кроме того, 29 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонный разговор со своим коллегой из ОАЭ шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном. В ходе беседы иранский дипломат заявил, что Тегеран полон решимости продолжать свои консультации и сотрудничество с дружественными соседними странами, включая Эмираты. Абдоллахиан также пригласил своего коллегу посетить Исламскую республику при первой же возможности.

Стоит отметить, что и ОАЭ в своей внешней политике запустили концепцию «Ноль проблем», которая подразумевает налаживание отношений со стратегическими союзниками в регионе. Так, Абу-Даби старается отказаться от конфронтации с Ираном, Турцией, Катаром и исламистскими партиями арабских стран. Ярким примером тому стал визит наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин Заида бин Султана Аль Нахайяна в Анкару, который завершился подписанием экономических соглашений.

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оаэ иран ближний восток
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