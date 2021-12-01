Израиль поставит в Марокко партию разведывательно-ударных беспилотников

Тель-Авив, 1 декабря. Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) заключила с Марокко контракт на поставку партии ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов Harop общей стоимостью 22 млрд долларов. По данным же издания Africa Intelligence, сделка предполагает лицензированный выпуск этих БПЛА на предприятиях королевства, однако разработчик не прокомментировал подобные утверждения.

The Harop kamikaze drone, which Morocco reportedly bought from Israel, is a 2.5 metre unmanned drone.



It has the capacity to fly for 7 hours while carrying 20kg of explosives



https://t.co/wP6bI1GAQ3 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 1, 2021

Боевой радиус действия Harop составляет около 1 000 км, длина и размах крыльев — 2,5 и 3 метра соответственно. Запуск осуществляется из мобильной установки контейнерного типа. Фактически этот беспилотник представляет собой барражирующий боеприпас с 20-килограммовым тротиловым зарядом и высокотехнологичным разведывательным комплексом, предназначенный в первую очередь для уничтожения средств противовоздушной обороны. Он способен вести полет в течение шести часов и при обнаружении цели пикирует на нее. Если атака отменяется, аппарат продолжает патрулирование или возвращается на базу.

Этот БПЛА уже используется войсками Азербайджана в боевых действиях против Армении. По официальным сообщениям, первое применение состоялось во время эскалации нагорно-карабахского конфликта в 2016 году, а затем — практически во всех эпизодах противостояния.

Марокко же выразил заинтересованность в приобретении Harop вскоре после ухудшения отношений с Алжиром. За истекший год напряженность между двумя странами резко обострилась, в результате чего в августе дипломатические связи были разорваны, а в сентябре Алжир запретил марокканским самолетам пролет над своей территорией. В начале этого месяца Рабат был обвинен в ударе по колонне грузовиков в Западной Сахаре, из-за чего погибли трое алжирских водителей. Примечательно, что удар, как сообщается, был нанесен с применением беспилотников.

В настоящее время этот регион является точкой напряженности в отношениях двух стран: его делят Марокко (около 80%) и Фронт ПОЛИСАРИО, который добивается независимости для Западной Сахары. Последний пользуется поддержкой Алжира, что и вызывает конфликт. Также стороны разошлись по вопросу примирения с Израилем: королевство, наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом, присоединилось к Авраамскому договору.

По его условиям Марокко нормализовал отношения с еврейским государством, а взамен США признали суверенитет королевства над Западной Сахарой. Алжир продолжает придерживаться арабского консенсуса, помогая Палестине и отказываясь официально признать Израиль.

Тель-Авив же активно развивает связи с Рабатом. На прошлой неделе главы оборонных ведомств двух государств подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое предполагало в том числе и расширение торговли вооружением. Как сообщается, сделка Марокко с IAI стала первой в своем роде — ранее Израиль не поставлял африканским странам подобные авиационные технологии.