Депутат Шеремет пригласил Лукашенко в Крым на годовщину воссоединения региона с Россией

Москва, 1 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может посетить Крым в любое время, но ему особенно будут рады в годовщину референдума о присоединении к России. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По словам законодателя, приезд белорусского лидера на полуостров в марте 2022 года не только обрадует крымчан, но и станет мощным символическим жестом. Присутствие Лукашенко на празднике в честь возвращения полуострова в состав России научит другие страны уважению к демократическому выбору простого народа, подчеркнул депутат.

«Крымчане ждут приезда президента Белоруссии в любое время и будут ему рады. Но в качестве почетного гостя ему обязательно стоит посетить полуостров и на восьмую годовщину воссоединения с Россией в марте 2022 года. Это будет символично и показательно для всего мира, как надо уважать и чтить демократический выбор крымского народа, а не наказывать санкциями и блокадами», —приводит слова Шеремета РИА Новости.

В ходе интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что Крым де-юре и де-факто является частью Российской Федерации. Лукашенко выразил желание посетить Севастополь и намекнул, что уже договорился с президентом Владимиром Путиным о визите.