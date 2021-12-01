Путин обсудил с главой ВТБ Костиным меры поддержки пенсионеров

Москва, 1 декабря. Президент РФ Владимир Путин и глава ВТБ Андрей Костин обсудили меры поддержки наименее защищенных слоев населения — пенсионеров и детей.

По словам Костина, сейчас ВТБ разрабатывает целый ряд социальных мер поддержки. Прежде всего, они касаются пенсионеров и детей. Так, для пенсионеров банк обеспечил бесплатную страховку от всех видом мошенничества. Помимо этого, ВТБ выплачивает пенсионерам определенную добавку при открытии счета. Для детей были введены дополнительные начисления к школьным платежам от государства и бесплатная страховка от онкологии, добавил Костин.

Путин также поинтересовался у главы ВТБ итогами года. Костин отметил, что в 2021 году банк ожидает рекордную прибыль, которая должна превысить 300 млрд рублей. По словам банкира, главная причина — это благоприятная экономическая ситуация в стране, высокие темпы роста и повышение доходов населения.

Правительство РФ ранее утвердило распределение 1,1 млрд рублей на региональные социальные выплаты для пенсионеров в декабре. Речь идет о поддержке жителей 15 российских регионов.