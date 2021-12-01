Лавров назвал серьезным предостережением слова Лукашенко о ядерном оружии в Белоруссии

Москва, 1 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении российского ядерного оружия на белорусской территории продиктованы безрассудной политикой Запада.

В ходе выступления на правительственном часе в Совфеде глава внешнеполитического ведомства России прокомментировал недавнее заявление белорусского лидера. Накануне Лукашенко предупредил НАТО, что может попросить российского коллегу Владимира Путина вернуть ядерное оружие в Белоруссию.

«Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад», — сказал министр.

Ранее Лукашенко обозначил условия для размещения российского ядерного оружия на белорусской территории. По его словам, это может случиться, если подобное американское вооружение будет переброшено в Польшу, передает «Царьград».